Planalto espera vencer por 4 a 3 julgamento da chapa

MARINA DIAS BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Após quase duas horas de julgamento, o TSE ainda está discutindo se decide agora sobre uso das delações no processo ou se discute isso no mérito. Os ministros Herman Benjamin, Luiz Fux e Rosa Weber defendem que a questão seja debatida no mérito. Gilmar Mendes, Napoleão Nunes Maia Filho e Admar Gonzaga se manifestaram por tratar o ponto como preliminar, rejeitando-o, inclusive. Tarcisio Vieira, por sua vez, pediu que o plenário batesse logo o martelo sobre como tratar a questão. A divisão do plenário é o termômetro exato da expectativa do Planalto quanto ao resultado final do julgamento, com inclusão de Tarcisio no grupo encabeçado por Gilmar. Esperam vencer por 4 a 3.