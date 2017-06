Marinha de Mianmar encontra corpos e destroços de avião no mar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um navio da marinha de Mianmar encontrou, com a ajuda de pescadores locais, corpos e destroços de avião no mar de Mianmar nesta quinta-feira (8), um dia após uma aeronave carregando 122 pessoas ter desaparecido. A aeronave de transporte de fabricação chinesa Y-8-200F partiu da cidade litorânea de Myeik às 13h06 (3h06 de Brasília) e rumou para a maior cidade de Mianmar em um voo semanal de praxe para várias cidades costeiras, segundo as autoridades. Segundo a página oficial do Exército birmanês em uma rede social, até as 10h (horário de Brasília), as equipes de resgate haviam retirado 29 corpos do mar, na costa sul do país. Os corpos, prossegue o comunicado, são de 21 adultos e 8 crianças. "Não tenho mais nada, só vontade de chorar", disse à agência Reuters a adolescente Yuzana (que usa apenas o primeiro nome), 19. Os pais e o irmão mais novo de Yuzana estavam a bordo do avião. A família planejava encontrar-se em Yangon, a maior cidade de Mianmar, depois de dois anos de separação. Nove navios, cinco aviões, três helicópteros e grupos de pescadores participam das buscas. Entre os passageiros, havia 35 soldados, 58 adultos e 15 crianças, em sua maioria parentes dos militares. A capacidade máxima da aeronave é de 200 pessoas, segundo as autoridades. Os acidentes com aeronaves civis e militares não são incomuns no país. Há um ano um helicóptero das Forças Armadas caiu na região central, deixando três mortos.