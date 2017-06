O Centro Universitário Internacional Uninter está com inscrições abertas para o vestibular, em três modalidades diferentes. São oferecidos 14 cursos de graduação presenciais, 18 semipresenciais e 42 a distância.



Na modalidade presencial, as inscrições podem ser feitas até o dia 04/08 e as provas agendadas até 05/08; na semipresencial, as inscrições vão até 18/07 e as provas até 19/07 e, por fim, na modalidade a distância, os candidatos podem se inscrever até 10/07 e fazer a prova até 11/07.



Para se inscrever, basta ir pessoalmente ao campus Tiradentes, em Curitiba ou aos polos de apoio presencial espalhados pelo país. Também é possível fazer a inscrição pelo uninter.com ou, ainda, pela Central de Relacionamento com o Cliente (CRC) no 0800 702 0500.



Oportunidades de ingresso

Para ingressar na Uninter, o candidato pode aproveitar o desempenho do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) dos últimos três anos em vez de fazer novas provas. Para isso, é necessário sinalizar essa opção no momento do cadastro.



Também existe a possibilidade de ingresso por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni). A seleção é feita a partir do desempenho no Enem, levando em conta critérios socioeconômicos da família do estudante. Para disputar uma bolsa parcial ou integral é necessário ter feito mais de 450 pontos no Enem, ter sido aluno de escola pública ou bolsista em instituições particulares.



A bolsa integral é destinada aos estudantes que possuem renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Já para bolsa parcial, de 50%, a renda deve ser de até três salários mínimos.



Segundo o calendário do Ministério da Educação (MEC), as inscrições para o Prouni vão até o dia 09 de junho, pelo sitehttp://siteprouni.mec.gov.br/.



Serviço

Vestibular Uninter

Presencial – inscrições até 04/08 e provas agendadas até 05/08.

Semipresencial – inscrições até 18/07 e provas agendadas até 19/07.

A distância – inscrições até o dia 10/07 e provas agendadas até 11/07.

Informações: uninter.com ou 0800 702 0500.