Homenageado, Guga relembra conquista histórica no saibro de Paris

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-tenista Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros (1997, 2000 e 2001), será homenageado antes da final masculina de domingo, em memória ao 20º aniversário de seu primeiro título no saibro de Paris. Em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira (8), o brasileiro relembrou a conquista histórica. “Nós viemos aqui para ganhar uma partida [em 1997]. Nunca tinha passado o troféu em minha mente. Roland Garros é a conquista mais feliz da minha vida”, falou Guga de Paris. Vinte minutos antes do início da final, Guga receberá na quadra central Philippe Chatrier o anel do Salão da Fama do tênis, uma distinção especial concedida “como reconhecimento aos grandes campeões”. A decisão de Roland Garros será no próximo domingo, 11 de junho. Nesta sexta-feira (9), os duelos entre Andy Murray e Stan Wawrinka e Rafael Nadal e Dominic Thiem definirão os finalistas do torneio. E Guga já sabe quem é o grande candidato ao título. "O Rafa [Rafael Nadal] pode ganhar Roland Garros. É o favorito”, falou.