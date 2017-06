EUA são 'elefante na sala', afirma diretor-geral da OMC

MÁRIO CAMERA PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - O diretor-geral da OMC (Organização Mundial do Comércio), o brasileiro Roberto Azevedo, disse nesta quinta-feira (8), em Paris, que os Estados Unidos são o "elefante na sala" do órgão. O comentário foi feito em conversa com a imprensa brasileira antes de uma reunião ministerial da OMC na sede da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), na capital francesa. Azevedo se referia às transições de poder em alguns países membros e como esses "momentos" afetam as negociações no órgão. "Sabemos que alguns membros estão em momentos de transição e precisamos dialogar mais com eles, entender um pouco melhor o que eles veem neste momento e o que podemos esperar deles neste processo preparatório para a conferência" da OMC em dezembro, em Buenos Aires, disse Azevedo. Perguntado quais seriam esses "membros" que precisam ser entendidos, Azevedo disse: "o elefante na sala são os Estados Unidos", numa referência ao protecionismo pregado pelo presidente americano Donald Trump, que defende reduzir a participação da economia em acordos comerciais internacionais. "Eles têm uma nova administração que apresenta uma visão claramente diferente da administração anterior no que diz respeito à negociações comerciais e precisamos entender como isso tudo vai repercutir no processo até a conferencia ministerial (...) Ainda estamos em um estágio em que é muito difícil dizer o que se pode alcançar até lá e é isso que estamos discutindo agora", afirmou o brasileiro. Segundo Azevedo, no entanto, os norte-americanos ainda não sinalizaram com uma possível saída das negociações dentro do órgão. "Todo país quer fazer as coisas à sua maneira, mas não vejo neste momento nenhuma indicação de ruptura", disse. Para Azevedo, ainda é cedo para dizer em que bases essas negociações se darão. "Internamente nos EUA há um processo de consultas, entre a administração, o Congresso e o setor privado, e acho que esta conversa lá ainda não amadureceu a ponto de nos dar clareza do que poderá ser feito concretamente", analisou. "Ainda estamos explorando com eles mais especificidades nos problemas, o que pode ser feito. É um processo de aprendizado nos dois lados, estamos tentando entender um pouco melhor as preocupações deles e, eles, o que é o sistema e como podem interagir conosco", disse Azevedo, que na semana passada esteve em Washington, onde se reuniu com políticos e empresários americanos.