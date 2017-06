Proprietário de loja de automóveis é preso em posse de veículo roubado

(foto: Polícia Civil/Divulgação)

A.F, 41 anos, proprietário de uma loja de revenda de automóveis, foi preso dentro de seu estabelecimento, em posse de uma caminhonete S10 roubada em um assalto no início do mês de maio. A ação aconteceu na tarde de quarta-feira (7), no município de Pinhais. O trabalho foi realizado pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope).

Segundo informações policiais, a caminhonete foi roubada a mão armada no dia 5 de maio deste ano, no bairro Sítio Cercado. Através de uma denúncia anônima, a equipe passou a monitorar o veículo na manhã de quarta-feira (7) e chegou até o empresário.

Quando questionado sobre a procedência da caminhonete, o homem alegou que havia comprado por R$12 mil e que não tinha conhecimento que se tratava de um veículo roubado, afirmou ainda que pensou que era um veículo financiado com parcelas em atraso. A caminhonete já estava com as placas adulteradas e seria revendida no estabelecimento.

Diante do fato, a equipe vistoriou os demais veículos que estavam expostos para revenda na loja do homem e de primeiro momento não encontrou nada de ilícito. “Diligências mais aprofundadas serão realizadas nos próximos dias. As investigações continuam ainda com o intuito de identificar mais pessoas envolvidas com o crime, tanto os autores do assalto quanto a pessoa que repassou a caminhonete ao empresário”, ressalta o delegado-titular do Cope, Rodrigo Brown.

O homem já tinha passagem pela polícia pelo crime de descaminho – crime contra a ordem tributária. Na ocasião, foi autuado em flagrante por receptação qualificada e permanece preso à disposição da Justiça.