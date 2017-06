Feira de Cursos e Profissões da PUCPR acontece até sábado

(foto: Divulgação)

O Planeta PUC – Feira de Cursos e Profissões da PUCPR acontece de hoje (08) até sábado (10) e conta com diversas atividades para mostrar aos estudantes e visitantes um pouco dos mais de 50 cursos oferecidos e suas áreas de atuação. Este ano, o evento deve receber mais de 20 mil visitantes e conta com o aplicativo ‘Planeta PUC’ que contém a programação completa das atividades oferecidas, planta da feira e lembretes das atividades que o candidato quer participar.

Entre os diferencias deste ano, destaque para o workshop de primeiros socorros para animais de estimação, promovido pelo curso Medicina Veterinária, e a atividade do curso de Agronomia, que ensinará os visitantes como montar e cuidar de uma horta vertical. O tradicional curso de ressuscitação cardiopulmonar em bonecos, promovido pela Escola de Medina, juntamente com a Guerra de Robôs, também compõem as atrações da 19ª edição do Planeta PUC.

Além de poder participar de uma avaliação de baropodometria – exame que identifica o tipo de pisada, instabilidades, impulso e outras alterações biomecânicas nos pés –, realizado pelo curso de Fisioterapia, os participantes poderão aprender como fazer um creme para mãos com a equipe do curso de Farmácia e ainda exercitar seus conhecimentos para o vestibular por meio de um jogo disponível no stand de Ciências Biológicas. Já para aqueles mais ligados em tecnologia, será possível tirar uma selfie com drones e conhecer os cursos técnicos oferecidos pelo TECPUC.

Para dar apoio aos estudantes, uma equipe do Núcleo de Prática em Psicologia da PUCPR estará à disposição para dar orientações aos visitantes que estão em dúvida na escolha profissional. Os visitantes contarão ainda com espaços informativos sobre bolsas e financiamentos, orientação profissional, internacionalização, pesquisa e valores humanos. Também terão à disposição informações sobre as oportunidades de intercâmbio e pesquisa oferecidas pela PUCPR e poderão fazer o PUC Tour, uma visita guiada por carro elétrico.

Com o tema “Escolhas que transformam vidas”, o Planeta PUC 2017 tem o objetivo de aproximar o estudante do Ensino Médio da Universidade e ajudar na escolha da profissão e da área que vai atuar no futuro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site e pelo aplicativo até dia 06 de junho, ou nos dias do evento diretamente no credenciamento do Planeta PUC.

Visitantes que fizerem o pré-cadastro no site da Feira poderão fazer o check-in em totens, o que evita a espera nas filas. Os visitantes do Planeta PUC poderão utilizar os estacionamentos da Universidade com tarifa única de R$ 10,00.

Planeta PUC – Feira de Cursos e Profissões da PUCPR

Datas: 08, 09 e 10 de junho

Horário: Quinta (08/06) e sexta (09/06), das 8h às 21h | Sábado (10/06), das 8h às 16h

Local: Complexo Esportivo da PUCPR – Câmpus Curitiba | Rua Imaculada Conceição, 1155 – Prado Velho

Informações: planetapuc.pucpr.br