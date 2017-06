Polícia apreende carga de doações desviada que seria vendida no Paraguai

(foto: Polícia Civil/Divulgação)

O Grupo de Diligências Especiais (GDE) da Polícia Civil de Foz do Iguaçu apreendeu uma carga de doações que estava sendo desviada para a cidade, no oeste do Estado. Roupas e outros objetos foram encontrados dentro de um caminhão e, de acordo com a polícia, posteriormente seriam comercializados no Paraguai. A ação aconteceu no bairro Vila Portes, em Foz, na segunda-feira (05).

Os fardos foram arrecadados em Santa Catarina seriam doados para entidades carentes. De acordo com o delegado-adjunto da 6ª Subdivisão Policial (6ª SDP) de Foz do Iguaçu e responsável pela ação, Geraldo Evangelista, os policiais receberam uma denúncia anônima e então abordaram o caminhão e o motorista suspeito de participar do desvio em um estacionamento do bairro Via Portes. “Lá estavam 95 pacotes de roupas, sapatos, brinquedos, cobertores, além de dois carrinhos de bebê, duas cadeirinhas, dois ventiladores, uma bicicleta, cinco carrinhos e uma geladeira. Toda a doação seria carregada por vans paraguaias e levadas até o país para vendas”, enumera o delegado.

Evangelista conta que, ao ser levado para a delegacia, o suspeito disse que em Santa Catarina pelo menos três pessoas agiram em conjunto para que o desvio da carga acontecesse.

Após o depoimento, a polícia abriu o inquérito para apuração sobre o caso. “As investigações continuam e assim que os demais suspeitos forem localizados vão responder pelo crime de estelionato, que tem a pena de um a cinco anos de prisão”, afirma.

Diante dos fatos, o motorista e o caminhão foram encaminhados à 6ª SDP de Foz do Iguaçu, na qual o suspeito foi ouvido e, na sequência, liberado. Segundo a polícia, as investigações prosseguem com a colaboração da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, para que se possa localizar os demais suspeitos de participar do crime.