SP tem 'dia de verão' antes de nova onda de frio derrubar temperaturas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A região metropolitana de São Paulo tem um "dia de verão" nesta quinta-feira (8), com sol e temperaturas podendo atingir até 28°C. O calor fora de época, porém, antecede a chegada de uma massa de ar polar, que vai derrubar os termômetros na sexta (9) e manterá o tempo frio durante todo o final de semana. As temperaturas começaram a subir na tarde de quarta (7), quando áreas de instabilidade que agiam sobre o Estado começaram a perder força, interrompendo uma sequência de dias chuvosos. No início da semana, a capital paulista chegou a superar em apenas um dia o total de chuva esperado para todo o mês de junho. Apesar do sol e das temperaturas elevadas, uma nova frente fria começa a se aproximar da Grande São Paulo ainda nesta quinta (8), aumentando as nuvens e provocando rajadas de vento no decorrer da tarde. As chuvas, porém, chegam apenas na madrugada de sexta e cessam rapidamente por conta de uma massa de ar polar, que aparece em seguida. Com isso, as temperaturas, que chegaram a ficar até 5°C acima da média de junho, despencam, ficando entre os 10°C e os 20°C nesta sexta. No sábado (9), os termômetros caem ainda mais, podendo chegar aos 6°C -a máxima será de 18°C. O sol vai aparecer entre nuvens e não deve ter chuva. Apesar disso, são esperadas geadas isoladas no sul e oeste da região metropolitana, alerta o Inmet. As temperaturas podem subir um pouco no domingo (10), mas não devem amenizar o frio. Os termômetros marcarão entre 7°C e 22°C e ainda podem ocorrer geadas isoladas. No Estado, as temperaturas ficam ainda mais baixas durante o final de semana. Segundo o Inmet, vão ocorrer geadas no sul paulista e na serra da Mantiqueira, e a temperatura mínima podem chegar à 0°C no domingo (11).