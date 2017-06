Ônibus BRT é incendiado após protesto contra violência no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um ônibus articulado BRT foi incendiado por manifestantes, na manhã desta quinta-feira (8), em Vaz Lobo, zona norte do Rio. A pista permanecia fechada nos dois sentidos até o início da tarde desta quinta (8). Bombeiros e policiais do 9º Batalhão foram acionados. Mais cedo, moradores fizeram um ato no local. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, o protesto foi contra a morte de uma pessoa, após perseguição por policiais. A Polícia Civil não soube informar, até o momento, quem são os responsáveis pelo incêndio. Incêndios a ônibus têm sido parte da rotina no Estado do Rio, que vive colapso na área da segurança pública. Neste ano, já foram registrados 58 casos de incêndios a ônibus, um aumento de 132% em relação ao mesmo período de 2016 (25 registros). OUTRO CASO No fim da noite de quarta-feira (7), um ônibus da Viação Vila Real foi queimado na rua Luís Cavalcanti Coutinho, em Guadalupe, também na zona norte. O veículo estava fora de operação e seguia para uma das garagens da empresa.