Gilmar Mendes suspende sessão; julgamento será retomado às 14h30

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Gilmar Mendes suspendeu a sessão para o almoço às 12h37. O julgamento será retomado às 14h30 desta quinta (8). À tarde, o relator Herman Benjamin deve entrar no mérito de seu voto. Até agora, ele apenas analisou questões preliminares levantadas pela defesa, especialmente a validade da inclusão de depoimentos de delatores da Odebrecht no caso. O ministro Admar Gonzaga deixou o plenário reforçando seu posicionamento de que apenas doações oficiais devem ser analisadas para o mérito. Ele afirmou que seu voto tem cerca de 390 páginas e que o julgamento deve terminar entre a noite desta quinta (8) e a manhã desta sexta (9). Ele disse também que na volta do almoço os ministros vão direto ao mérito, sem separar preliminares. Apesar de nunca ter pedido isso publicamente, a defesa de Temer avaliava que descolar as preliminares do mérito era a melhor estratégia, o que chegou a ser defendido por Admar. Advogados também acreditam que o julgamento agora deve ser rápido, terminando entre esta quinta à noite e a manhã de sexta.