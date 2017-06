Santos oficializa contratação de técnico Levir Culpi

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos anunciou de forma oficial o seu novo técnico. Levir Culpi foi o nome escolhido pela diretoria após demissão de Dorival Júnior. O treinador foi anunciado e já falou com o torcedor santista em uma transmissão ao vivo do clube no Facebook. O técnico fez uma brincadeira para convocar a torcida santista para o estádio em sua apresentação. "Estão liberados para me xingar, mas tem que ir para o campo. Não vai ser nada fácil vencer o Brasileiro, mas se vencermos, será maravilhoso para fechar o ano", disse. Levir Culpi aceitou assinar um contrato mais curto com o clube paulista: até o fim do ano. O Santos terá também o auxiliar técnico pedido por Levir: Luiz Roberto Matterm, que estava trabalhando no Japão, e com o preparador físico Rodrigo Mel. O ex-técnico de Atlético-MG e Fluminense receberá pouco menos de R$ 300 mil mensais por mês na Vila Belmiro. Inicialmente, Levir Culpi havia pedido R$ 350 mil, mas a diretoria santista não aceitou. Levir também prometeu um time equilibrado em campo, não apenas focado na parte ofensiva. "Eu procuro o melhor nos times, a conquista, ser o melhor em campo. Só um chega. O Santos tem uma forma de jogar que eu gosto. A parte ofensiva é importante, mas não esqueço... No futebol você tem que fazer duas coisas. Atacar e defender. Tem que ter um equilíbrio", analisou. O novo treinador do Santos também destacou a responsabilidade em vencer. O time vem de uma vitória no Campeonato Brasileiro -venceu o Botafogo por 1 a 0 sob o comando de Elano na última quarta (7). "Eu estou completando 50 anos de futebol. Comecei com 14 anos. Sabe o que isso quer dizer? Nada. Você vai jogar e não sabe se vai ganhar. Por isso que o futebol é interessante. Tem uma lógica e está todo mundo envolvido. O time é ótimo, eu gosto muito do time do Santos. A responsabilidade de vitória é muito grande. Vamos para cima deles", comentou. Levir estava desempregado desde que deixou o Fluminense em novembro de 2016. O treinador também comandou Coritiba, Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Cerezo Osaka, do Japão, e Atlético-MG.