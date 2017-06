Guarda-roupa de servidores de Doria ganha looks nas cores amarelo e azul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Amarelos, no trânsito. E azuis, nas repartições das 32 prefeituras regionais da capital paulista. Essas são as cores dos novos uniformes que os servidores da gestão João Doria (PSDB) vão usar durante o expediente. Conforme a Folha de S.Paulo adiantou, os agentes de trânsito da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) vão aposentar o marrom e vestir o amarelo. Já os servidores das praças de atendimento vão usar vestimentas nas cores azul marinho e azul claro. O tucano apresentou os novos looks assinados pela estilista Milena Satyro nesta quinta-feira (8). Pelos cálculos da prefeitura, serão distribuídas 54 mil peças aos funcionários. A uniformização custará R$ 3 milhões. O recurso será desembolsado por um conglomerado de empresas que fecharam parceria com Doria. Os uniformes contêm duas calças de sarja, duas camisas de manga curta, uma de manga longa, duas camisetas que podem ser usadas como "segunda pele" e um par de botas pretas. No kit também estão previstas jaquetas de inverno, para motociclistas, bonés, bermudas e calças de chuva. Segundo Milena Satyro, as peças usam tecidos leves e levam em consideração as condições do clima da capital paulista. "Busquei fazer com que eles [agentes] se sintam mais confortáveis para esticar os braços, agachar e agregando segurança", disse. A estimativa é que os uniformes comecem a ser distribuídos para os funcionários das prefeituras regionais a partir de julho e, em setembro, para os agentes da CET.