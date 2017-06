Confira os projetos aprovados no Mecenato 2016

A Fundação Cultural de Curitiba divulgou na tarde de quarta-feira (7) o resultado final do edital do Mecenato Subsidiado lançado em 2016. Foram aprovados 250 projetos culturais – 207 na categoria dos não iniciantes e 43 na categoria iniciante, no valor total de R$ 29.926.285,34.

O processo de seleção dos projetos aprovados passou por várias etapas desde as inscrições, incluindo análise de mérito e análise documental. Os selecionados estão aptos a captar recursos de renúncia fiscal junto à iniciativa privada, conforme os parâmetros estabelecidos na Lei Municipal de Incentivo à Cultura. As empresas podem apoiar vários projetos com até 20% do montante de impostos devidos. O incentivo através do Mecenato Subsidiado baseia-se na renúncia fiscal pela Prefeitura de até 1% da arrecadação de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto Sobre Serviços (ISS).

Confira aqui a relação dos projetos aprovados:

Modalidade iniciante

http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/pub/file/multimidia/pdf/990-1985-ed36_17.pdf

Modalidade não iniciante

http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/pub/file/multimidia/pdf/990-1986-ed37_17.pdf