Turbidez da água afeta abastecimento em bairros de Pinhais

08/06/17 às 13:52 Redação Bem Paraná com assessoria

A Sanepar informa que, nesta quinta-feira (dia 8), em virtude das fortes chuvas que causaram excesso de turbidez da água, o abastecimento pode ser afetado nos seguintes bairros de Pinhais: Weissópolis 1, Vargem Grande 1 e 2, Palmital 1 e 2, Rural, Centro 1 e 2, Vila Amélia 2, Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 1, Estância Pinhais 1 e 2, Sete Vilas e Residencial Alphaville. A normalização do sistema está prevista para a madrugada de sexta-feira (dia 9).

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo. A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos! O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.