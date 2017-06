Diretor do Atlético-MG e multicampeão pelo Cruzeiro, Eduardo Maluf morre em Belo Horizonte

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O diretor de futebol do Atlético-MG, Eduardo Maluf, morreu nesta quinta-feira (8), aos 61 anos, em Belo Horizonte. Ele lutava há mais de um ano contra câncer no estômago. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do clube, que ainda não deu outros detalhes. Natural de João Monlevade (MG), Eduardo Maluf estava internado no hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte. Devido à doença, Maluf havia sido afastado no começo do ano passado das funções administrativas do time de Minas. O diretor retomou o trabalho no Atlético-MG no início da atual temporada, tendo como trabalho montar a equipe para a temporada de 2017. Porém, voltou a sofrer com as complicações da doença e ficou novamente afastado. Apresentado ao então presidente e hoje prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, Maluf iniciou sua passagem pelo Atlético em 2010 e participou da montagem de times que marcaram a história do clube. Como diretor de futebol do Galo, Maluf conquistou quatro Campeonatos Mineiros (2012,2013,2015,2017), uma Copa Libertadores (2013), uma Recopa Sul-Americana (2014) e uma Copa do Brasil (2014). O Atlético-MG decretou luto oficial de três dias e informou que o treinamento desta quinta-feira foi cancelado. CRUZEIRO O Cruzeiro divulgou uma nota oficial assinada pelo presidente Gilvan de Pinho Tavares lamentando o falecimento do seu ex-diretor. Eduardo Maluf foi um dos nomes mais importantes fora das quatro linhas que o Cruzeiro teve desde o início do século. De 2001 a 2010, foi diretor de futebol do clube e um dos responsáveis por formar o elenco que conquistou a inédita Tríplice Coroa, em 2003. Ao todo, o cartola levantou 16 taças com o clube. Abaixo, a nota oficial do Cruzeiro na íntegra: "Com grande pesar, tristeza e lamentação, o Cruzeiro Esporte Clube recebeu a notícia do falecimento do nosso amigo Eduardo Maluf, um dos grandes profissionais que dedicou muitos anos de sua vida ao futebol, ocorrido na manhã desta quinta-feira. O esporte, com certeza, perdeu um de seus maiores gestores que, com seriedade e competência, ajudou a profissionalizar o futebol brasileiro nas últimas décadas. Natural de João Monlevade-MG, o profissional iniciou sua carreira na gestão de futebol na década de 1990 como supervisor, e, posteriormente, diretor, vice-presidente e presidente do Valério, de Itabira-MG, por dois mandatos. Maluf prestou relevantes serviços ao Cruzeiro durante mais de uma década, onde foi gerente e diretor executivo de futebol, tendo colaborado em grandes conquistas que se tornaram eternas, como a da Tríplice Coroa no ano de 2003, além de ter sido peça fundamental no dia a dia do futebol do Clube no período. Todos nós, da família cruzeirense, prestamos nossa solidariedade e compaixão nesse momento de enorme dor aos familiares e amigos de Eduardo Maluf, figura que terá seu nome eternamente guardado com carinho na história do Cruzeiro Esporte Clube. Que todos nós encontremos na fé em Deus a força necessária para superar essa imensa perda. Gilvan de Pinho Tavares Diretores e funcionários do Cruzeiro Esporte Clube"