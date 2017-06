Em clima de romance, Shopping de Curitiba promove casamento entre cachorros

(foto: Divulgação)

O clima de Dia dos Namorados chegou até o mundo animal. Neste sábado, dia 10 de junho, a partir das 14h30, o Shopping Crystal promove o casamento entre o bulldog francês Boss e a beagle Lilyzuda, cachorros que são sucessos nas Redes Sociais e contam com mais de 13 mil seguidores cada.

Toda a celebração será como no mundo humano, com direito a fotógrafo e caminhada até o altar para encontrar o seu pretendente. A celebração será comandada pelo cão Benji, um shitszu muito responsável. A ação é gratuita e será realizada no piso L2, em frente à loja Richards. “A ação surgiu como uma brincadeira para celebrar o amor em todas as suas formas e possibilidades”, conta a gerente de marketing do Shopping Crystal, Cláudia Osna Geber.

O Shopping Crystal fica na Rua Comendador Araújo (nº 731), no bairro Batel, e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 20h.