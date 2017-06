'Três Vezes Pirandello' tem sessões em Colombo

(foto: Divulgação)

O Grupo Arte da Comédia escolheu a Região Metropolitana de Curitiba para receber a primeira temporada do seu mais novo espetáculo: Três vezes Pirandello. Tragédia, drama, comédia. A trupe paranaense, que já tem dez anos de trajetória consagrados por premiações diversas, é dirigida por Roberto Innocente, italiano de Padova radicado na capital paranaense. A montagem, que estreou em Curitiba no final de abril, reúne em três atos três obras do dramaturgo siciliano Pirandello, duas delas inéditas no Brasil. Este fim de semana, a peça tem três apresentações em Colombo com entrada franca. O espetáculo já passou por Campo Largo, Araucária e Almirante Tamandaré.

De acordo com o diretor artístico do Arte da Comédia, o Brasil ainda conhece pouco a obra de Pirandello. “Ele foi, sem dúvida, o maior dramaturgo italiano do século passado e parte expressiva dos brasileiros ainda conhecem apenas a obra Seis personagens em busca de um autor. Com este projeto, queremos dar aos curitibanos e, em especial, ao público da RMC, a possibilidade de ter um contato mais profundo com a vida e a obra deste autor tão importante”, enfatiza Innocente.

Os textos traduzidos e adaptados por Roberto são: O homem da flor na boca, A certidão e Cecé. Na montagem do Arte da Comédia, o diretor intercalou trechos dessas três obras por meio de diálogos imaginários com o próprio Pirandello acompanhados por um repertório musical tipicamente siciliano. “Damos ao espetáculo um clímax mediterâneo, próprio da Sicília, contexto original das peças de Pirandello”, explica o diretor.

As sessões em Colombo têm entrada franca e acontecem de sexta a domingo – dias 2, 3 e 4 de junho, no Colombo Park Shopping. O projeto é produzido por Joseane Berenda em colaborção com o grupo Arte da Comédia, conta com o incentivo do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná, o patrocínio da Copel e o apoio do Palavração (Cia de Teatro da UFPR).

Serviço

Três Vezes Pirandello. Tragédia, Drama, Comédia.

Em Colombo:

Datas: 9 e 10 de junho, às 20. 11 de junho, às 19h.

Local: No Colombo Park Shopping. Rua Dorval Ceccon, 664 – Fátima.

Ingressos: Entrada franca (retirada 1 hora antes do espetáculo na bilheteria do espaço)