Diretor vai leiloar prêmio de 'Azul É a Cor mais Quente' para pagar filme

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor tunisiano Abdellatif Kechiche vai leiloar a Palma de Ouro de 2013 de melhor filme para "Azul É a Cor Mais Quente" para financiar seu próximo longa "Mektoup, My Love". De acordo com o site "The Hollywood Reporter", as filmagens do filme foram interrompidas devido a problemas financeiros. Ainda segundo a publicação, pinturas a óleo também que são parte do cenário de "Azul É a Cor Mais Quente" também serão leiloadas. Após vencer o prêmio francês, a atriz Léa Seydoux criticou os métodos de filmagem de Kechiche e disse que não trabalhará mais com o diretor. Diante da polêmica, o tunisiano respondeu em uma carta aberta para Seydoux, na qual a chamou de "criança arrogante e mimada." "Às vezes, eu não sabia se estavam me filmando, acordava com a câmera na cara. Me senti explorada de certa maneira", disse a atriz Adèle Exarchopoulos na época e ponderou que "valeu a pena, porque o filme é lindo."