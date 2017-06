Escola de Curitiba participa de simulação de plano de abandono

Mais de 800 estudantes do Colégio Estadual Teobaldo Kletemberg, de Curitiba, participaram de treinamentos e simulações de situações de emergência. A ação, realizada nesta quarta-feira (7), foi coordenada pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros e faz parte do programa estadual Brigada Escolar.



O colégio tem mais de 1,7 mil alunos e conta com 30 brigadistas que realizam simulações semestrais com alunos, professores e funcionários. “Esse treinamento é fundamental, porque se acontecer alguma situação de emergência todos saberão como agir”, disse o diretor André Luis Pereira.





PREPARADOS

Os estudantes fizeram simulações de abandono e chegada a um local seguro. “Esses treinamentos nos passam segurança porque estamos preparados para trabalhar com situações que fujam da normalidade da escola”, reforçou André.



A simulação foi acompanhada por oficiais do Corpo de Bombeiro do estado Pará. A major Ciléia e a sargento Cristiane aproveitaram o treinamento para observar na prática um pouco mais sobre o programa paranaense. O objetivo da visita foi conhecer e levar o programa as escolas paraenses.





BRIGADA

Desde 2012, as escolas da rede estadual de ensino do Paraná contam com equipes de brigadistas, formada por, no mínimo, cinco funcionários treinados pelo Corpo de Bombeiros para atuar em situações de emergência, podendo antecipar procedimentos de primeiros socorros e combate a princípios de incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros.



O programa Brigada Escolar é resultado de parceria entre as Secretarias de Estado da Educação, Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária/Corpo de Bombeiros, Vice-Governadoria e Casa Militar/Defesa Civil.



O programa é formado por três eixos de atuação: capacitação de brigadistas, adequação da edificação escolar e plano de abandono escolar. Também estabelece que todas as escolas devem realizar, no mínimo, um exercício simulado de abandono da edificação por turno em cada semestre, constando, inclusive, no calendário escolar.