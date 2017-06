Junho tem duas sessões de cinema francês gratuitas

Redação Bem Paraná com assessoria

08/06/17 às 14:10 Redação Bem Paraná com assessoria

Uma das obras-primas do cineasta Julien Duvivier, o filme “Pépé le Moko” (O demônio da Argélia), está em cartaz neste mês de junho no Cineclube Aliança Francesa.

Duas vezes por mês, a instituição realiza sessões gratuitas de filmes que marcaram época, uma na Cinemateca de Curitiba e outra no Cine Guarani do Portão Cultural.

Nos dias 10 e 24, os amantes do cinema vão assistir o longa-metragem que conta a história de um charmoso criminoso francês que está foragido da polícia. Depois de ir embora de Paris, ele se refugia em Casbah, a parte árabe da Argélia, e por lá se torna um mandachuva. Só que mesmo cheio de poderes na cidade, ele sente falta de Paris. Quando Pépé (Jean Gabin) conhece a bela turista francesa Gaby (Mireille Balin) sua vontade de voltar para a terra natal só aumenta. Esse enredo une romantismo e o retrato social dos anos 30.

O Cineclube Aliança Francesa é um espaço para conhecer a produção cinematográfica francesa e francófona. Antes do filme, os professores e apaixonados por cinema, Viviane Ribeiro e Leandro Ferreira, fazem uma apresentação sobre o diretor, os atores, o tema e a relevância histórica da obra. Depois, abre-se um debate para discutir e trocar ideias sobre o que foi assistido.

Os conceitos passados pelos especialistas serão validados e cada participante receberá, no final do ano, certificado com a carga horária dos eventos que participou, desde que tenha ido a pelo menos uma sessão por mês.

As sessões são abertas ao público, realizadas sempre aos sábados, às 16h.

Serviço

Filme: “Pépé le Moko”

Quando: sábados, 10 e 24 de junho, às 16h.

Quanto: gratuito.

Aberto ao público em geral. Para pessoas interessadas em cinema, no idioma francês e também para quem não fala francês.

Onde: Dia 10 - Cinemateca de Curitiba – Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174, bairro São Francisco; Dia 24 – Portão Cultural – Avenida República Argentina, 3432, bairro Portão.