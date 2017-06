Casal de atores aventureiros da TV Globo lança livro em Curitiba

(foto: Divulgação)

Com memórias de uma emocionante viagem de mais de 21 mil km por 6 países diferentes da América do Sul, Max Fercondini e Amanda Richter desembarcam na Cidade das Araucárias para o lançamento do livro América do Sul Sobre Rodas, publicado pela Editora Novo Conceito. O casal estará em Curitiba no dia 20/06, na Livrarias Curitiba do Shopping Palladium as 19h30 para sessão de fotos e autógrafos com o público.

Perfeito para os que buscam por uma aventura, América do Sul Sobre Rodas é o guia definitivo a todos que almejam iniciar uma grande viagem/mochilão/turistar pelas maravilhas que a América do Sul tem a oferecer, e também para quem quer viajar sem sair de casa, provar a gastronomia e descobrir as curiosidades de cada país.

Serviço:

Lançamento do livro América do Sul Sobre Rodas e sessão de autógrafos

Dia: 20/06/17

Horário: 19h30 horas

Local: Livrarias Curitiba – Shopping Palladium

Endereço: Av. Presidente Kennedy, 4121, Portão, Curitiba-PR, tel. 41-3330-6749.

Regras para participação:

-Serão distribuídas 300 senhas numéricas, gratuitas e exclusivas para clientes Leio+, a partir de 03/06, na loja do Shopping Palladium.

-A senha é individual e o atendimento será feito pela ordem numérica. Somente o portador terá direito ao autógrafo e foto com os autores.

-A foto será feita por uma pessoa da organização, utilizando o celular do cliente.

-Nesse encontro as pessoas podem trazer quantos exemplares desejar para receber as dedicatórias.

-É proibido autógrafo em papéis, marcadores ou quaisquer outros objetos.

-No espaço das assinaturas é proibido usar celulares, máquinas fotográficas ou qualquer outro equipamento para fazer selfies, vídeos ou gravações.