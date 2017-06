Ingressos para o Circo Imperial da China já estão à venda

(foto: Divulgação)

Suas estrelas vêm do outro lado do mundo. Chegam à escola ainda crianças, passam dez anos se preparando e, só então, pisam nos palcos para mostrar acrobacias, danças, equilibrismo e contorcionismo, em performances que parecem desafiar a gravidade. Conhecidos no mundo todo por sua grandiosidade e beleza, o Circo Imperial da China volta ao Brasil com a turnê do seu mais novo espetáculo “Guardiões dos Unicórnios”, criado exclusivamente para a temporada brasileira em comemoração aos 25 anos de história da trupe chinesa. Após oito anos, os chineses retornam a Curitiba com a nova produção.

Com realização do ParkShoppingBarigüi e Seven Entretenimento, a capital paranaense será a segunda cidade do país que vai receber a temporada de apresentações, marcada entre os dias 18 e 20 de agosto. Uma megaestrutura será instalada no estacionamento doParkShoppingBarigüi (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600) e vai transformar o espaço num verdadeiro picadeiro para encantar o público. O PKB vai oferecer sessões exclusivas, em avant-première, para seus clientes.

Mais sobre “Guardiões dos Unicórnios”

Os mais habilidosos acrobatas, dançarinos e contorcionistas da China, chegarão ao Brasil no segundo semestre com a importante missão de garantir a emoção e o êxtase com uma história calorosa e emocional, ambientada no mundo encantado dos unicórnios, que alia técnicas tradicionais comsonoridade percussiva e efeitos visuais. Usando a imaginação, que desafia as leis da gravidade, o elenco formado por 55 integrantes do Circo Imperial da China não mede esforços quando se trata de impressionar os fãs com rotinas de tirar o fôlego. O ano de 2017 celebra o 25º aniversário mundial e não é uma casualidade, é resultado de 2000 anos de artes do circo chinês.

Os artistas do Circo Imperial da China dedicam suas vidas ao desempenho. Todos os shows são uma combinação de habilidades autênticas e o melhor de todas as modalidades acrobáticas. Suas habilidades são ainda mais únicas porque seus corpos interagem excelentes adereços e fantasias coloridas.“Guardiões dos Unicórnios” será uma experiência única e tem 1h35 de duração. Não há truques e nada é falso. Os artistas realizam todas as rotinas, enquanto o público olha para eles com espanto - porque reconhecem o melhor quando o veem.

O circo chinês é a forma de arte favorita entre as pessoas asiáticas. Tem uma longa história com umestilo nacional distinto, que evolui da vida cotidiana e da experiência de trabalho dos povos chineses. E esta edição do Circo Imperial da China conta com muitos superstars da China.



SERVIÇO:

CIRCO IMPERIAL DA CHINA – Turnê “Guardiões do Unicórnio”

Realização: Seven Entretenimento e ParkShoppingBarigüi

Temporada: de 18 a 20 de agosto de 2017 (Sexta, Sábado e Domingo)

Local: ParkShoppingBarigüi (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600)

Horários:

- 18.08 (sexta) - 21h;

- 19.08 (sábado) - 16h e 21h;

- 20.08 (domingo) - 11h, 16h e 20h

Classificação etária: Livre

Duração do espetáculo: 1h35 com intervalo de 15 min

INGRESSOS: variam de R$90,00 (meia-entrada) a R$300,00 (inteira), de acordo com o setor.

*Plateia Vermelha - R$300,00 (inteira) e R$150,00 (meia-entrada);

*Plateia Amarela - R$240,00 (inteira) e R$120,00 (meia-entrada);

*Plateia Azul - R$180,00(inteira) e R$90,00 (meia-entrada).

PROMOÇÃO COMBO FAMÍLIA – Na compra de 03 ingressos na plateia azul, o cliente ganha mais 1.

PONTOS DE VENDA: bilheteria oficial do ParkShoppingBarigüi (Piso L1, de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h) e através do Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11hs às 23hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação - de segunda a sábado, das 10hs às 22hs, e aos domingos, das 14hs às 20hs, - e Crystal – de terça a sábado, das 13h às 21h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs), pelo portal www.diskingressos.com.br