Gilmar Mendes retoma sessão com esclarecimento sobre recursos da Petrobras

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, recomeçou a sessão na tarde desta quinta (8) com esclarecimento sobre posicionamento dado por ele em agosto de 2015 na ação de que havia provas do envolvimento de recursos da Petrobras nas eleições de 2014. Mendes também retomou frases ditas na manhã desta quinta e disse que está discutindo "abuso do poder econômico na eleição". Ele explicou que candidaturas foram beneficiadas por recursos de empreiteiras que tinham contratos com a Petrobras. Ele cita depoimento do ex-diretor da estatal Paulo Roberto Costa, que afirmou que empresas eram constrangidas a apoiar os partidos políticos. De acordo com o presidente do TSE, outros fatos não guardam relação com a fase Odebrecht. Em depoimento, Marcelo Odebrecht afirmou que não havia obras da empreiteira com a Petrobras. "Há evidente extrapolamento do objeto da ação", afirmou o ministro. Ainda com a palavra, Mendes afirmou que muitos sabem da sua posição "muito crítica" sobre a cassação de mandatos. Ele lembrou de um prefeito que teve o mandato cassado por ter usado o aparelho de fax da prefeitura para avisar de um showmício que aconteceria na cidade. "Temos que ter cuidado, porque é um mandato que está em jogo. Cuidado com exageros", afirmou Mendes.