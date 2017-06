Curitiba pode ter ventos de até 90 km/h nesta quinta e 0ºC no sábado

(foto: Divulgação)

Apesar da previsão do Simepar, os ventos em Curitiba não ultrapassaram os 50km/h nesta quinta-feira (8). Mesmo assim, segundo o instituto, eles ainda podem alcançar 90km/h ainda na quinta-feira.

Segundo os metereologistas, essa pode ser a velocidade máxima dos ventos, que devem perder força na sexta-feira (9).

O que pode piorar a condição do tempo é a combinação com a chuva. A previsão é de pancadas de chuva e trovoadas no mesmo horário da ventania.

FRIO

Os curitibanos devem se preparar para o frio intenso que deve chegar nos próximos dias. No sábado a temperatura pode ser de 0ºC nas primeiras horas da manhã.

A partir do domingo, a previsão de mínima deve subir e não devemos ter temperatura negativa em Curitiba para os próximos dias.