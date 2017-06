Casos de Renata Muggiati e Mahara Dávila ressaltam padrão da violência em casa

(foto: Reprodução)

Curitiba, 12 de setembro de 2015, a fisiculturista Renata Muggiati, 32 anos, é jogada pela janela do apartamento em que vivia com o namorado, o médico Rafael Suss Marques. O crime, segundo a polícia, ocorreu após uma discussão entre o casal. Renata teria sido estrangulada, e depois jogada do 31º andar de um edifício, no centro de Curitiba.

Curitiba, 31 de maio de 2017, a estudante de Direito, Mahara Dávila, 23 anos, é morta a facadas pelo ex-marido, Ênio Ivan Bertoncello, 31 anos. O crime, motivado por ciúmes, foi premeditado e Mahara morta dentro de sua própria casa.

O irmão de Mahara, Felipe Kinaippi, conta que a irmã que decidiu pelo divórcio, após três anos de casamento, mas que isso não foi suficiente para que seu assassino a deixasse em paz. “Ela não conversava conosco sobre ele, mas então teve a separação, ela saiu de casa, nos ligou e pediu que fossemos buscá-la na casa onde moravam”, revela Felipe.

Segundo Kinaippi, Mahara era reservada com os homens da família,mas com as mulheres revelava as situações que passava no casamento. “Ela sofria violência psicológica, contava que ele sempre a colocava na condição de submissa, tirava a autoestima dela. A chamava de feia, de gorda”, disse.

Após a separação, o ex-marido tentou reatar o relacionamento. “Ela comentou com as amigas que ele não a deixava em paz. Mandava flores, se dizia arrependido jurava amor e que ela seria dele, ou de mais ninguém. Ela evitou as investidas, não atendia, não fala mais com ele e ele começou a perseguir amigas para ter informações da vida da Mahara”, resumiu Felipe.

O assassinato de Mahara e de Renata Muggiati são crimes com características muito similares e que revelam dados alarmantes no Brasil. É o que mostra o Mapa da Violência, que em pesquisa mais recente, divulgada no ano de 2015, apontou que 50% das mulheres vítimas de assassinato no Brasil foram mortas por alguém da família, em 33% desses casos o assassino era parceiro ou ex da vítima. Outro dado que preocupa autoridades e chamou a atenção dos pesquisadores foi o de assassinatos cometidos dentro da casa da própria vítima, 27,5% dos casos registrados no Brasil, segundo o Mapa da Violência.

Para o advogado criminalista, Claudio Dalledone Junior, que trabalha no caso de Renata Muggiati, os números indicam são alarmantes. “É clara a domesticidade de crimes desta natureza, algo que infelizmente acaba vindo à tona somente quando a história termina em tragédia. É silencioso, é conjugal e por muitas vezes a mulher se cala por vergonha ou por acreditar que a relação pode mudar, que o companheiro pode melhorar e a vida seguir. É preocupante”, relata o advogado.

Pesquisador do assunto, o advogado revela que, em 2013, ano de base da pesquisa do Mapa da Violência 2015, quase cinco mil mulheres foram assassinadas no país. “Foram 13 mulheres mortas por dia em 2013, destas, pelos menos seis foram assassinadas por alguém da família, ou de sua convivência íntima, pelo menos duas dentro de sua própria casa”, alertou o advogado.

Dalledone diz que existem alguns padrões que podem ser identificados em agressores e que as famílias podem monitorar isso e denunciar caso comprovado. “Normalmente são situações que começam de forma mais discreta, um olhar enviesado, excesso de autoridade, ofensas e restrições a amigos, familiares. Com o tempo isso vai ganhando forma, se torna violência psicológica, possessão sob a parceira, opressão por meio de força física e agressões verbais. É importante perceber os sinais, a mulher mais triste e calada, fechada e pouco a vontade na presença do marido, com sintomas de medo e constrangimento”, concluiu o advogado.

Denunciar é preciso

A irmã de Renata Muggiati, a empresária Tina Gabriel, desempenha um trabalho de conscientização desde a morte da irmã. Para ela, a denúncia do agressor é fator determinante para que novas tragédias não ocorram. “Embora tenhamos casos em que a mulher foi morta, mesmo sob os cuidados da justiça, não podemos ignorar o fato e simplesmente silenciar as agressões. A denúncia ainda é o melhor caminho para que o agressor seja coibido e punido”, revela à empresária.

Tina faz um alerta à sociedade e diz que o apoio da comunidade também é fundamental. “As pesquisas mostram que sete em cada 10 mulheres são vítimas de algum tipo de agressão. Mais da metade dos brasileiros conhecem uma vítima e um agressor, mas poucos denunciam o caso as autoridades. É importante saber que quando a mulher não tem forças para levar o caso as autoridades, amigos e familiares precisam agir, de maneira legal e rápida para frear as agressões e evitar o pior”, concluiu a empresária.