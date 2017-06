Parque de Vila Velha promove caminhada noturna neste fim de semana

(foto: Pedro Ribas/AEN)

O Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, promove caminhadas noturnas nesta sexta-feira e domingo (9 e 11). Esse tipo de passeio que proporciona uma experiência diferenciada aos visitantes acontece nos períodos de Lua Cheia e de Lua Nova.



Além da caminha noturna, também está aberto o calendário para a Trilha da Fortaleza, caminho de 16 quilômetros percorrido a pé por dentro do parque, e para o Cicloturismo, passeio feito de bicicleta e que passa por algumas atrações da Unidade de Conservação.



O calendário foi estabelecido pelo Núcleo de Guias de Turismo de Ponta Grossa, que disponibilizará guias para cada passeio, e pela Associação de Moradores do Jardim Vila Velha, que trabalha em parceria com a administração do parque.



Cada atividade tem um limite de participantes. Por isso, é necessário o agendamento prévio com a equipe de atendimento do parque, através do e-mail agendamento.trilhas.pevv@gmail.com



Em caso de tempo nublado ou de chuva, o passeio será cancelado e os participantes comunicados com até três horas de antecedência, via e-mail.



“Com o tempo nublado, também não há possibilidade de contemplação dos astros e da Lua, além de deixar a trilha muito escura e escorregadia. Antes de se deslocar para o parque, é importante confirmar a realização da caminhada”, explicou o diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas do IAP, Guilherme Vasconcellos.





PARQUE

O Parque Estadual de Vila Velha foi criado em 1953 para preservar as formações de arenito e os campos nativos do Paraná. Tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, tem mais de 3 mil hectares e diversas atrações, entre elas os arenitos, furnas e a Lagoa Dourada. Tem como gestor o Instituto Ambiental do Paraná.



Entre a fauna presente no parque, já foram encontradas muitas espécies endêmicas e ameaçada de extinção, como o lobo-guará, bugio-ruivo, tamanduá-bandeira, jaguatirica e aves, como a águia-cinzenta, papagaio-de-peito-roxo, galito, caminheiro-grande e noivinha-de-rabo-preto.



Trilha da Fortaleza: R$ 36 / Caminhada Noturna e Cicloturismo: R$ 25



Serviço



Parque Estadual de Vila Velha



Caminhada Lua Cheia



Datas: 9 e 11 de junho, 8 e 9 de julho, 5 e 6 de agosto



Horário: 17h



Custo: R$ 25,00



Caminhada Noturna Lua Nova



Datas: 24 e 25 de junho, 22 e 23 de julho, 19 e 20 de agosto



Custo: R$ 25,00



Trilha da Fortaleza



Datas: 17 de junho, 1º e 15 de julho, 12 e 26 de agosto



Custo: R$ 36,00



Cicloturismo



Datas: 2 e 16 de julho, 13 e 27 de agosto



Custo: R$ 25,00



Parque Estadual de Vila Velha



BR-376, km 515 - Jardim Vila Velha, Ponta Grossa



Agendamento: (42) 99955-3503 e agendamento.trilhas.pevv@gmail.com



Vagas limitadas