'Os Dias Eram Assim' vai recriar Diretas-Já de 1984 com 350 figurantes e efeitos especiais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A novela das 23h "Os Dias Eram Assim" (Globo) vai recriar a caminhada pelas Diretas-Já, passeata de 1984 decisiva para a redemocratização do Brasil. A cena em que os personagens aparecem no evento, que aconteceu no Rio de Janeiro, será gravada na próxima segunda (12). Para compor a cena, foram contratados 350 figurantes. Com a ajuda da computação gráfica, a produção vai colocar mais gente nas imagens aéreas. A passeata levou 1 milhão de pessoas às ruas. As informações são do jornalista Fernando Oliveira, da coluna "Zapping" do jornal "Agora".