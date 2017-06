Parque Barigui tem feira de adoção de animais no sábado

(foto: SMCS)

A Rede de Proteção Animal promete esquentar o próximo sábado (10/6) com mais uma edição da feira de adoção no Parque Barigui, das 10h às 16h. A Amigo Bicho terá cerca de 80 animais - cães e gatos resgatados por protetores, ONGs e pela Rede de Proteção Animal. A tenda estará na área do antigo Parque Alvorada, próxima da entrada pela rodovia BR-277.

Os cães e gatos disponíveis para adoção já estarão castrados, vacinados e desverminados. A microchipagem será feita na hora, com a identificação dos novos responsáveis, gratuitamente pela Rede de Proteção Animal.

Apenas neste ano, em eventos promovidos ou apoiados pela Divisão de Monitoramento Animal, já foram adotados mais de 50 animais. Além de dar um novo lar aos bichos, as feiras o objetivo de promover a guarda-responsável. Equipes fazem a orientação dos visitantes com a distribuição de material informativo.



De acordo com a chefe da Rede, a médica veterinária Vivien Midori Morikawa, a ideia é que as feiras de adoção aconteçam com a periodicidade bimestral.

Vagas remanescentes

Quem ainda quiser inscrever animais para adoção, pode encaminhar um e-mail para protecaoanimal@smma.curitiba.pr.gov.br até 17h desta quinta-feira (8/6). Restam 15 vagas a serem preenchidas, com o limite de cinco animais por pessoa. Os responsáveis terão que levar cercadinho, jornal, ração e água.