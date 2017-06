Goleiro do Paraná passa por cirurgia e recebe placas de titânio

Redação Bem Paraná, com site oficial do Paraná Clube

08/06/17 às 15:42 Redação Bem Paraná, com site oficial do Paraná Clube

O goleiro Léo (foto: Divulgação/Paraná Clube)

O goleiro Léo passou por cirurgia na manhã desta quinta-feira (08). O procedimento, realizado no Hospital Evangélico, foi comandado pelo Dr. Marco Antônio Oliveira, especialista em cirurgias de face e em cirurgia bucomaxilofacial. “A cirurgia foi considerada um sucesso e Léo deverá ter alta ainda hoje”, informou o site oficial do Paraná Clune.

“Pela avaliação, em breve ele já poderá retornar aos treinos, inicialmente para a parte física, sem bola”, explicou o Dr. Mothy Domit, coordenador médico do Paraná Clube, para o site oficial. “Foram colocadas duas placas de titânio para a correção das fraturas sofridas no jogo frente ao Atlético Mineiro, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil”, explicou o site oficial do clube.

“A previsão é que dentro de 45 dias ele já esteja apto a voltar aos gramados”, afirmou Domit.

Enquanto Léo está em recuperação, o goleiro titular do Paraná será Richard, ex-Água Santa-SP. O veterano Marcos se recupera de lesão no ombro – o clube não divulgou a previsão de retorno do jogador.