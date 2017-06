Palladium Curitiba tem programação especial para os solteiros

(foto: Divulgação)

O Palladium Curitiba dará uma forcinha tripla para quem está solteiro neste Dia dos Namorados. Na quinta-feira (8 de junho), o shopping realizará um Speed Dating (em livre tradução, encontros rápidos), a 4.ª edição da Sessão de Solteiros no Imax e a balada Na Pista. “Nosso objetivo é proporcionar experiências. No shopping, as pessoas aproveitam para se divertir, encontrar amigos e até para paquerar. Por que não fazer uma ação e integrar essas pessoas? A gente adora poder dar essa forcinha”, conta a gerente de marketing do Palladium, Maria Aparecida de Oliveira.

Esse ano o Palladium criou uma nova dinâmica para a data. Entre os inscritos, serão selecionadas pessoas por afinidades para formar pequenos grupos, de até 30 solteiros. Todos terão a oportunidade de se conhecer durante o Speed Dating e encontrar um par para a Sessão dos Solteiros que ocorrerá em seguida. O Speed Dating é bastante comum nos Estados Unidos. É um evento que promove diversos encontros rápidos, de até 4 minutos, em uma única noite.

Quem não encontrar um par no Speed Dating, poderá assistir ao filme no Imax, embalado por uma decoração especial da sala e muitas outras surpresas, só reveladas no dia. Na saída do cinema, todos serão convidados para a balada Na Pista. “Nesse momento receberemos os participantes com coquetel, música animada e ambientação de balada. Tudo isso é para descontrair os solteiros e criar um clima propício para a ocasião”, ressalta a gerente de marketing.

Os eventos são gratuitos. Para participar, os interessados devem se inscrever pelo site http://www.palladiumcuritiba.com.br/sessao-solteiros-2017/. As inscrições vão até o dia 7 de junho. No momento da inscrição, o solteiro preenche um breve questionário informando seus interesses e preferências. Dessa forma, o sistema selecionará os grupos por afinidade. Serão selecionados cerca de 350 inscritos.

Esse é o quarto ano em que o Palladium Curitiba promove ações para solteiros em homenagem ao Dia dos Namorados. “Começamos com a Sessão dos Solteiros no Imax e a cada ano criamos novas atrações na programação que já faz parte do calendário do shopping e é um sucesso na cidade. No ano passado recebemos mais de cinco mil inscritos.”

Serviço

Quando: Dia 8 de junho, quinta-feira, a partir das 20h.

Onde: Palladium Curitiba, Piso L3.

Preço: Gratuito. Os participantes devem se inscrever antecipadamente e serão selecionados pela organização.

Informações e inscrições: http://www.palladiumcuritiba.com.br/sessao-solteiros-2017/