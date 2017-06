Alto consumo de água prejudica abastecimento em bairros de Curitiba

(foto: Divulgação)

A Sanepar informa que algumas áreas de Curitiba apresentam alto consumo de água desde a tarde desta quinta-feira (8), comprometendo a distribuição de água para alguns bairros.



Podem ter problemas de abastecimento os bairros Água Verde, Boqueirão, Capão Raso, Cidade Industrial, Fanny, Fazendinha, Guaíra, Hauer, Novo Mundo, Pinheirinho, Portão, Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel e Xaxim. A distribuição está em recuperação e a previsão é que esteja normalizada ainda na noite da mesma data (08).



Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.



A Sanepar pede à população que utilize a água de maneira racional e evite desperdícios.



O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.