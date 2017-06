Polícia Federal investiga corrupção em hospital beneficiente

Redação Bem Paraná com assessoria

08/06/17 às 15:58 Redação Bem Paraná com assessoria

A Polícia Federal deflagra na manhã de hoje (8) a Operação Florence, para apurar o possível enriquecimento ilícito de profissional da área de saúde vinculado à Associação Hospitalar Beneficente São Vicente de Paulo. Policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão.

As informações colhidas pela Polícia Federal indicam que o investigado adquiriu, nos últimos anos, patrimônio incompatível com sua renda, decorrente, em grande parte, do recebimento de valores a título de “comissões” pagas por empresas fornecedoras de material cirúrgico hospitalar. Estima-se que esses valores ultrapassem um milhão de reais.

Suspeita-se que parte dessas “comissões” estejam vinculadas ao fornecimento de materiais para procedimentos cirúrgicos realizados através do SUS, conduta que pode configurar a prática do crime de corrupção passiva.

Os profissionais da área de saúde equiparam-se a funcionários públicos ao atuarem em procedimentos custeados pelo SUS, mesmo que o vínculo empregatício seja com instituição particular.