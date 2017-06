Deputado defende aprovação do Estatuto do Controle de Armas de Fogo

(foto: Divulgação/Polícia Civil)

O deputado Laudivio Carvalho (SD-MG) defendeu nesta quinta-feira (8), durante videochat na Câmara dos Deputados, a aprovação da proposta do Estatuto do Controle de Armas de Fogo. Ele foi o relator na comissão especial que analisou o tema.

A proposta traz novas normas sobre compra, posse, porte e circulação de armas de fogo e munições – entre elas, acaba com exigências de estrita necessidade para registro e porte de arma. O texto, que está pronto para ser votado no Plenário, revoga Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03).

O Estatuto do Desarmamento é um dos assuntos de maior interesse dos cidadãos que entram em contato com a Casa pelo Disque-Câmara (0800 619 619). Até o momento, são 715 manifestações.

O videochat, com duração média de uma hora e participação de internautas, está disponível no portal e-Democracia e na página oficial da Câmara no Youtube. A ideia é esclarecer dúvidas da população acerca de matérias que estão em análise.