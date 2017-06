Coritiba tem dois jogadores em seleção do Brasileirão

(foto: Reprodução/WhoScored)

O Coritiba tem dois jogadores na seleção do Campeonato Brasileiro 2017 do site inglês WhoScored. A lista é atualizada em tempo real e definida pelas notas recebidas pelos atletas a cada partida. Essas notas são atribuídas utilizando mais de 200 estatísticas, como gols, assistências, passes, dribles, faltas, cartões e bolas aéreas.

Os dois do Coritiba na seleção do Brasileirão são o meia Matheus Galdezani, com média 7,46, e o zagueiro Márcio, com média 7,70.

Márcio atuou em quatro das cinco rodadas. Marcou um gol e fez uma assistência. Tem média de 1,3 desarmes, 3 interceptações, 6,3 rebatidas e 0,8 chutes bloqueados por jogo.

Galdezani jogou nas cinco rodadas e fez um gol. Tem média de 1,6 desarmes e 2,2 interceptações por partida. Na média por jogo, deu 2,2 passes para finalizações, sofreu 2,4 faltas e acertou 1,6 dribles. Tem média de 50,6 passes por jogo, com precisão de 83%.

A seleção do Brasileirão do WhoScored é formada por Gatito Fernandez (Botafogo); Nino Paraíba (Ponte Preta), Márcio (Coritiba), Tiago (Bahia) e Reinaldo (Chapecoense); Renê Junior (Bahia), Galdezani (Coritiba), Zé Rafael (Bahia) e Lucca (Ponte Preta); Henrique Dourado (Flu) e Jô (Corinthians).

Outra curiosidade é a presença do meia Zé Rafael, 23 anos, hoje no Bahia. Ele foi revelado nas categorias de base do Coritiba. No Brasileirão 2017, disputou quatro jogos, fez um gol e deu três assistências.

Além de Márcio e Galdezani, outros jogadores do Coritiba com boa média no WhoScored são o goleiro Wilson (7,28), o meia Tomás (7,23), o lateral-esquerdo William Matheus (7,23), o lateral-direito Dodô (7,14) e o zagueiro Werley (7,11).

Como comparação, a seleção do Brasileirão do ano passado do WhoScored teve a seguinte formação: Vanderlei (Santos); William (Internacional), Réver (Flamengo), Geromel (Grêmio) e Renê (Sport); Bruno Henrique (Corinthians), Diego (Flamengo), Marinho (Vitória) e Scarpa (Flu); Diego Souza (Sport) e Gabriel Jesus (Palmeiras).