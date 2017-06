Corinthians se reúne com Bordeaux para garantir permanência de Pablo

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-diretor esportivo do Bordeaux e hoje representante no Brasil, o francês Charles Camporo teve reunião com a diretoria do Corinthians, na quarta-feira (7), no Rio de Janeiro, horas antes da vitória por 5 a 2 sobre o Vasco.

O encontro, com as participações do diretor de futebol Flávio Adauto e do gerente de futebol Alessandro, representou avanço na tentativa do Corinthians em manter o zagueiro Pablo.

Com cláusula de compra estipulada em 3 milhões de euros (R$ 11 milhões), o Corinthians procura melhores condições de pagamento e também um acordo que envolva os 15% de direitos econômicos que o clube ainda possui sobre o atacante Malcom, destaque do time francês.

Recentemente, o Bordeaux apresentou a intenção de ficar com Guilherme Arana em troca de Pablo, possibilidade rejeitada pelo Corinthians.

Nos próximos dias, o Corinthians espera promover mais uma reunião, desta vez com um representante do jogador. Em Fortaleza, o empresário Fernando César aguarda por definições da diretoria do clube para participar de um encontro seguinte em São Paulo. Há grande confiança entre os dirigentes pela permanência, sobretudo porque ouviram de Pablo que a prioridade dele também é essa.

O Corinthians acredita que não deve encontrar dificuldades para um acordo pelos salários e tempo de contrato com o zagueiro, que no fim de semana, contra o São Paulo, deverá atuar pela quinta vez no Brasileirão. Após o sétimo jogo, não poderá jogar por outro time na competição.

Com prioridade de compra, o Corinthians se preocupa com a abertura da janela de transferências no próximo mês. Caso alguma equipe apresente qualquer oferta por escrito ao Bordeaux, a direção corintiana precisará igualar a proposta rapidamente para exercer seu direito.