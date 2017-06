Giuliano: camisa 10 da seleção de Tite (foto: Divulgação/CBF/Lucas Figueiredo)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Giuliano, revelado pelo Paraná Clube e hoje no Zenit, será o camisa 10 da seleção brasileira no amistoso contra a Argentina, nesta sexta-feira (9), a partir das 7h05 (de Brasília). O jogador vai começar na reserva, mas mesmo assim ficou com o número normalmente usado por Neymar, que desta vez não foi convocado.

O time titular confirmado por Tite que entrará em campo contra argentinos terá Weverton; Fagner, Thiago Silva, Gil e Filipe Luís; Fernandinho; Willian, Paulinho, Renato Augusto e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus.

O substituto do camisa 10 é Willian, que na distribuição de numeração acabou ficando com a 19. Gabriel Jesus retorna à seleção brasileira depois de sofrer uma lesão no pé que o tirou das duas últimas partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O time que enfrentará a Argentina está bem diferente em relação aos últimos jogos.

Além de Neymar, Tite não convocou Casemiro, Marcelo, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Alisson. Neymar não foi chamado por Tite para que possa ter um descanso maior após temporada com o Barcelona, que terminou com o título da Copa do Rei pelo clube catalão. Assim, o jogador do Barça terá as maiores férias dos últimos anos.

Agora o atleta está nos Estados Unidos curtindo o tempo livre com a namorada Bruna Marquezine e amigos. Weverton ficou com a camisa 1 de Alisson, Fágner, com a 2 de Daniel Alves. De volta à posição de titular da seleção brasileira após dois anos, o zagueiro Thiago Silva vestirá a camisa 3 nos amistosos contra Argentina e Austrália, como na Copa do Mundo de 2014.

Confira a numeração completa:

1. Weverton

2. Fagner

3. Thiago Silva

4. Gil

5. Fernandinho

6. Filipe Luís

7. Douglas Costa

8. Renato Augusto

9. Gabriel Jesus

10. Giuliano

11. Philippe Coutinho

12. Ederson

13. Jemerson

14. David Luiz

15. Paulinho

16. Alex Sandro

17. Taison

18. Rafinha

19. Willian

20. Rodrigo Caio

21. Diego Souza

22. Rodriguinho

23. Diego Alves