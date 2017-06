Paraná faz parceria com empresário e lança promoção de ingressos

Biteco: "Com o apoio da galera, fica muito melhor jogar na Vila” (foto: Geraldo Bubniak)

Os ingressos para Paraná x Guarani já estão à venda nas sedes Capanema e Kennedy. O jogo será, mais uma vez, realizado com a parceria do empresário Naor Malaquias e com várias promoções para a torcida tricolor. “Nossa decisão é sábado. Em campeonato por pontos corridos é assim. Por isso, precisamos do apoio da nossa torcida, que já deu a demonstração de sua grandeza no jogo frente ao Atlético Mineiro”, disse Malaquias.

O clube e o empresário não explicaram como será essa parceria. Nos bastidores, especula-se que Malaquias vai pagar algo em torno de R$ 200 mil para o Paraná. Em troca, ele fica com a arrecadação do jogo de sábado. Há também a possibilidade desse dinheiro ser devolvido ao clube pelo empresário. Em troca, ele ganharia preferência nas transferências, como compra de jogadores das categorias de base, por exemplo, e empréstimo de atletas dele para o time profissional. Essas informações, porém, não foram confirmadas.

Na entrevista coletiva dessa quinta-feira (dia 8), Naor Malaquias destacou a força da torcida do Paraná, evidenciada pelos quase 20 mil paranistas que foram ao Couto Pereira na partida diante do Galo. “Agora, o Paraná está voltando para sua casa. Vamos lotar a Vila Capanema e fazer uma grande festa, também ajudando os necessitados”, disse.

O Paraná Clube também definiu os valores dos ingressos, com o torcedor vestindo as cores do Tricolor pagando meio-ingresso em qualquer setor, e a volta do Setor Pai-e-Filho. “Esta sempre foi uma tradição no Paraná. Estamos resgatando essa modalidade de ingresso, esperando ver o setor das sociais repleto de famílias, dando uma especial atenção às futuras gerações de paranistas”, disse o vice-presidente do clube, Christian Knaut.

O ingresso para Setor Pai-e-Filho custa R$ 50,00 e o pai pode entrar com seu filho acima de 6 anos no setor das sociais. A modalidade premia mães e filhas ou pais e filhas também. “Caso vá com dois filhos, por exemplo, o torcedor paga apenas R$ 25,00 pelo filho a mais”, explicou Knaut. “Sei que últimos resultados não foram aqueles que o nosso torcedor sonhava. Mas, vamos atrás dessa vitória. O grupo já mostrou a sua força e com o apoio da galera, fica muito melhor jogar na Vila”, arrematou Biteco, chamando a torcida pro estádio.

PREÇOS

Guerreiro (a) da Curva: R$ 50,00 / meia R$ 25,00

Força da Reta: R$ 60,00 / meia R$ 30,00

Arquibancada Valente das Sociais: R$ 70,00 / meia R$ 35,00

Cadeira Valente das Socias: R$ 90,00 / meia R$ 45,00

Cativa Valente das Socias: R$ 50,00

Camarote Tricolor: R$ 70,00 / meia R$ 35,00

HORÁRIOS DE VENDA

Quinta

Kennedy: até às 20h

Capanema: até às 17h

Sexta

Kennedy: das 10h às 20h

Capanema: das 9h às 17h

Sábado

Kennedy: das 10h às 13h

Capanema: das 9h até a hora do jogo

MEIA-ENTRADA

- Crianças de 6 a 12 anos.

- Doadores de sangue (última doação até 6 meses atrás).

- Portadores de deficiência e acompanhante.

- Professores (com carteirinha de professor ou algum outro comprovante).

- Estudantes (com carteirinha e documento com foto).

- Pessoas acima de 60 anos.

- Torcedores vestindo camisas nas cores do Clube

- Integrante do Clube do Assinante da Gazeta do Povo