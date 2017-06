Clipe de 'C'est Le Vent' sela parceria entre Mombojó e Laeticia Sadier

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Concretização de uma parceria entre Mombojó e a cantora francesa Laeticia Sadier, o EP "Summer Long" acabou de gerar um novo fruto. A banda lançou nesta quinta (8) o clipe de "C'est Le Vent", faixa que abre o disco lançado em maio. O vídeo começa com Chiquinho Moreira num piano Rhodes e, aos poucos, vai ganhando as múltiplas camadas da canção, com frames mostrando Sadier no vocal e Vicente Machado na bateria, por exemplo. Apesar de recém-lançado, o projeto tem uma vida longa. O título remete à faixa de mesmo nome feita com participação de Sadier para o álbum antecessor do grupo, "Alexandre", de 2014.