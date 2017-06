Raikkonen diz que Ferrari não tem primeiro piloto

JULIANNE CERASOLI MONTREAL, CANADÁ (UOL/FOLHAPRESS) - Uma das cenas que marcaram o GP de Mônaco, a duas semanas, foi a cara fechada do pole position Kimi Raikkonen, que terminou em segundo depois que a Ferrari deu a seu companheiro Sebastian Vettel uma estratégia melhor na prova. Nesta quinta-feira (8), em Montreal, onde se prepara para a sétima etapa do campeonato, o finlandês garantiu que a equipe não tem em Vettel seu primeiro piloto. Mas também deixou claro que só vai voltar a sorrir se tiver um resultado melhor.

"Eu terminei em segundo e Seb [Vettel] venceu, é ótimo para a equipe, mas eu não estava feliz porque eu queria vencer, nada mais. Se as pessoas acham que eu deveria sorrir é problema delas, vou sorrir quando tiver os resultados que espero de mim mesmo, é simples. Acho que seria muito preocupante se estivesse feliz em chegar em segundo, terceiro ou coisa do tipo, e não me importo com o que pensam", disse.

O finlandês garantiu que a Ferrari não tem um primeiro piloto e disse que segue tendo liberdade para lutar com Vettel na pista. "Sabemos das regras que temos na equipe, e sabemos o que a equipe quer e é isso, disputamos da forma mais dura que podemos. Sempre tentamos um bater o outro, mas um de nós sempre estará na frente", explicou.

"Obviamente, quando chega aquela parte da temporada em que um cara tem a chance [de ser campeão] e o outro não é normal [ter ordem de equipe], sempre foi assim nas equipes, até na McLaren. Não tenho problema com isso, é justo. Lutamos até quando podemos e se tiver que fazer outra coisa depois, é justo".

Enquanto Vettel lidera o campeonato com 129 pontos, Raikkonen é o quarto, com 62. O piloto alemão está em uma briga direta com Lewis Hamilton, que tem 204 pontos e está em segundo lugar.