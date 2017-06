Ex-parceiro de Guga ensina tênis para crianças carentes no Paraná

(foto: Ricardo Almeida/AEN)

Quando o brasileiro Gustavo Kuerten chegou ao topo do tênis mundial ao conquista pela primeira vez o campeonato de Roland Garros, em 8 de junho de 1997, era difícil de acreditar que o triunfo do atleta, além de popularizar o tênis no país do futebol, ainda renderia bons frutos, duas décadas depois. Parte dessas sementes é germinada diariamente no bairro São Braz, em Curitiba, que abriga a sede do Instituto Ícaro. Criado em 2003 pelo tenista Eduardo Marcolin, a associação atende atualmente 2,5 mil crianças, a grande maioria estudantes de 31 escolas públicas da capital paranaense. O projeto é promovido em cooperação com a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Esportes e está sendo expandido graças aos recursos do Programa Nota Paraná.



A ideia para a criação do Instituto nasceu em 2001 durante uma parceria entre Marcolin e Guga, que naquela época estava à frente do projeto Jogue Tênis Brasil. A iniciativa despertou o interesse de Eduardo, que já no ano seguinte começou a dar aulas de tênis para crianças carentes de Curitiba e buscou colaboradores para iniciar a associação, que atualmente oferece aos alunos de baixa renda e de escolas públicas as mesmas atividades que são encontradas nas escolas privadas de tênis. “Usamos os mesmos equipamentos, as mesmas bolas, as mesmas raquetes e, principalmente, a mesma metodologia de ensino da rede privada”, diz.



Para crianças e jovens que não estão matriculados na rede pública de ensino, o Instituto Ícaro oferece também aulas em nove unidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude da Capital. “Conseguimos garantir em Curitiba que qualquer criança que se interesse, e que queira praticar o tênis e ter os benefícios que o esporte pode trazer, consiga fazê-lo”, garante o tenista.





AMPLIAÇÃO COM O NOTA PARANÁ

Além dos parceiros conquistados ao longo dos 14 anos do Instituto, o programa Nota Paraná garantiu que o projeto rompesse as barreiras geográficas e fosse expandido para outros municípios no interior do Estado. Graças aos recursos repassados pelo projeto do Governo do Estado, o Instituto Ícaro oferece aulas também nas cidades de Campo Mourão, Jacarezinho e Bandeirantes. “O Nota Paraná nos permitiu essa ampliação. Sempre houve uma demanda de colegas treinadores e professores de tênis do interior. E através do Nota Paraná, àqueles que se sujeitaram a se organizar e a trabalhar no projeto, fazendo parceria com o comércio local, distribuindo nossas urnas para recolher as notas fiscais nessas cidades, receberam as cédulas da associação. Hoje atendemos aproximadamente 300 crianças no interior”, diz.



Cadastrado para receber os recursos do Nota Paraná desde março de 2016, o Instituto Ícaro já arrecadou, desde então, pouco mais de R$ 472 mil entre prêmios de sorteios e créditos devolvidos do ICMS.





COMO PARTICIPAR

Podem receber créditos do Nota Paraná as entidades sem fins lucrativos que atuam na área da assistência social, cultural, defesa e proteção animal, desportiva e saúde. Para participar, as instituições devem apresentar requerimento junto às Secretarias de Estado, de acordo com sua área de atuação, com toda a documentação legal. Todas as informações podem ser vistas no site do Nota Paraná.









Instituto forma nova geração de campeões no tênis



Em maio, cerca de sete crianças e adolescentes entre 12 e 18 anos, formados no Instituto Ícaro, disputaram partidas do Campeonato Brasileiro em Florianópolis. Dois outros jovens, de 17 e 18, também formados no projeto, estão finalizando o processo para conseguir bolsas de estudos para atletas nos Estados Unidos e disputar o circuito universitário daquele país. Para superar a barreira do idioma, o Instituto também oferece aulas gratuitas de inglês aos estudantes.



Atualmente, os tenistas formados pelo Instituto Ícaro estão entre os melhores jogadores do Brasil. “Na categoria de atletas de 12 anos do ranking nacional, a associação possui dois atletas. Uma menina que está em terceiro lugar e outro garoto, em sexto. Ambos lideram o ranking paranaense. E nos torneiros com atletas com menos de 12 anos, a hegemonia do Instituto é quase que total”, orgulha-se Eduardo Marcolin, fundador do Instituto.



Ricardo Falcon Rodrigues, de apenas seis anos, diz que gosta de praticar o esporte regularmente e destaca a amizade com os colegas de quadra. Apesar de muito novo, o tenista mirim já demonstra bastante intimidade com a raquete. “Eu comecei a jogar tênis com quatro anos e quando fiz seis comecei a jogar aqui”, diz. Sobre a rotina de treinos, o pequeno atleta deixa a timidez de lado para destacar suas habilidades. “Eu jogo e saco rápido”, diz.



Um dos destaques do projeto veio do Mato Grosso do Sul. Com apenas 14 anos, Márcio Eduardo Silva tem 1,88 m de altura e uma carreira promissora. O jovem é um dos talentos do Instituto Ícaro que aproveita a mesma estrutura utilizada pelas crianças carentes para treinar. “Antes eu jogava em um clube no meu estado e aí consegui fazer um teste aqui pra conseguir entrar na equipe do Instituto. O grupo é muito bom. Os treinadores, o preparador físico. Tenho toda a estrutura para, quem sabe, ser um atleta de ponta. Em breve vou para Cascavel para tentar trazer um título pra gente”, torce o jovem talento.