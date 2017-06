Escritor português Manuel Alegre vence o Prêmio Camões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O poeta e romancista português Manuel Alegre foi anunciado, na tarde desta quinta-feira (8), no Rio de Janeiro, como o novo vencedor do prêmio Camões, principal troféu literário da língua portuguesa. Ele é autor de livros como "Babilônia" (1981) e "Livro do Português Errante" (2001), todos inéditos no Brasil. Com o troféu, Alegre recebe um prêmio de cem mil euros. Militante de esquerda histórico em seu país, ele precisou se exilar na Argélia durante o salazarismo. Na volta, também fez carreira na política e foi candidato à presidência de Portugal em 2006 e 2011. Em nota, o governo português lembrou que "Praça da Canção" (1965), seu primeiro livro, e "O Canto e as Armas" (1967) foram apreendidos pelo regime, mas circularam amplamente nos meios intelectuais lusitanos. Alegre também já teve seus poemas musicados. Um dos mais famosos é "Trova do Vento que Passa", que foi cantado por Amália Rodrigues e outros intérpretes lusitanos. Os versos, como boa parte de sua obra, são considerados um hinos de resistência ao fascismo. Alegre é um dos poetas mais cantados pelos músicos portugueses. "Mesmo na noite mais triste/ Em tempo de servidão/ Há sempre alguém que resiste/ Há sempre alguém que diz não", diz a canção. É a 12ª vez que um autor português leva o Camões, o que deixa Portugal empatado com o Brasil. Ano passado, o troféu foi para Raduan Nassar. O júri foi formado pelos escritores Jose Luiz Tavares (Cabo Verde), Lourenço Joaquim da Costa Rosário (Moçambique), Maria João Reynaud (Portugal), Paula Morão (Portugal), José Luís Jobim de Salles Fonseca (Brasil) e Leyla Perrone-Moisés (Brasil). Veja a lista dos demais vencedores do Camões: 1989 - Miguel Torga, Portugal 1990 - João Cabral de Melo Neto, Brasil 1991 - José Craveirinha, Moçambique 1992 - Vergílio Ferreira, Portugal 1993 - Rachel de Queiroz, Brasil 1994 - Jorge Amado, Brasil 1995 - José Saramago, Portugal 1996 - Eduardo Lourenço, Portugal 1997 - Artur Carlos M. Pestana dos Santos, o Pepetela, Angola 1998 - Antonio Cândido de Melo e Sousa, Brasil 1999 - Sophia de Mello Breyner Andresen, Portugal 2000 - Autran Dourado, Brasil 2001 - Eugênio de Andrade, Portugal 2002 - Maria Velho da Costa, Portugal 2003 - Rubem Fonseca, Brasil 2004 - Agustina Bessa-Luís, Portugal 2005 - Lygia Fagundes Telles, Brasil 2006 - José Luandino Vieira, Angola 2007 - António Lobo Antunes, Portugal 2008 - João Ubaldo Ribeiro, Brasil 2009 - Armênio Vieira, Cabo Verde 2010 - Ferreira Gullar, Brasil 2011 - Manuel António Pina, Portugal 2012 - Dalton Trevisan, Brasil 2013 - Mia Couto, Moçambique 2014 - Alberto da Costa e Silva, Brasil 2015 - Hélia Correia, Portugal 2016 - Raduan Nassar, Brasil