Reunião define 'voto de confiança' e permanência de Zé Ricardo no Flamengo

VINÍCIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Zé Ricardo se reuniu com a diretoria do Flamengo nesta quinta-feira (8). O treinador chegou ao encontro bastante abatido, mas recebeu um 'voto de confiança' dos dirigentes e permanece no cargo. A diretoria pretende respaldá-lo até o compromisso contra o Avaí, domingo (11), em Florianópolis. No entanto, a situação ainda é discutida internamente mesmo após o encontro entre as partes. Zé Ricardo vive situação delicada desde o vexame do Flamengo na Copa Libertadores. O time ainda não se recuperou da eliminação e tampouco conseguiu engrenar nos últimos jogos. O presidente Eduardo Bandeira de Mello é defensor da manutenção de Zé Ricardo com mudanças no time titular e uma tentativa de "choque" para que o elenco volte a render. Outros dirigentes da administração, no entanto, acreditam que o trabalho chegou ao limite e querem a substituição no comando.