Famílias atingidas pela chuva receberão cestas básicas da prefeitura

(foto: SMCS)

A Prefeitura de Curitiba iniciou na manhã desta quinta-feira (8/6) a distribuição de cinco toneladas de alimentos, em caráter emergencial, para famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a capital nesta semana. Estão sendo montadas 250 cestas com 14 itens (achocolatado, açúcar, arroz, biscoito, café, feijão preto, fubá, leite condensado, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, tempero e vinagre).

O prefeito em exercício, Eduardo Pimentel, esteve na Central de Distribuição de Alimentos, no Capão da Imbuia, para acompanhar o envio das cestas básicas. “Seguindo determinação do prefeito Rafael Greca, a Prefeitura segue mobilizada para atender todas as famílias. Infelizmente, muitas pessoas perderam quase tudo com o alagamento e é muito importante que a administração municipal esteja presente e dê todo o suporte para elas”, afirmou Pimentel.

Pela manhã, a Fundação de Ação Social (FAS) iniciou a distribuição de duas toneladas de alimentos que atenderam 99 famílias dos bairros que compõem as regionais CIC, Boqueirão e Matriz. Mais três toneladas serão encaminhadas pela Secretaria Municipal do Abastecimento, nos próximos dias, para que a FAS mantenha o atendimento às famílias.

Nesta quinta-feira, as cestas-básicas foram entregues a 80 famílias da Regional CIC, 16 do Boqueirão e três da Matriz. A entrega é feita pelas equipes dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A presidente da FAS, Larissa Tissot, disse que, além dos alimentos, as famílias atingidas pelas chuvas estão recebendo roupas, colchões e cobertores, a maioria doada pela população ao Disque Solidariedade. “São itens fundamentais para que as famílias possam superar esse momento difícil com dignidade.”

Atendimento

Desde a última quarta-feira, equipes da Central de Distribuição da Secretaria, localizada no bairro Cajuru, estão mobilizadas para selecionar os alimentos e montar cestas, que são entregues na unidade da FAS no Campo Comprido.

“Estamos fazendo esta ação integrada entre as secretarias para garantir alimentação digna para a população atingida pelas chuvas”, salientou o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Luiz Gusi. Ele explicou que os alimentos são adquiridos com recursos do Fundo de Abastecimento Alimentar de Curitiba (Faac).

Vistoria

Nesta quarta-feira (7/6), Eduardo Pimentel vistoriou os estragos causados pela chuva da noite de terça nos bairros Parolin, Sítio Cercado e Cidade Industrial. Somente na terça, as chuvas passaram de 102 milímetros, mais que o total esperado para todo os mês de junho em Curitiba.

A situação mais crítica foi registrada na esquina das ruas Canal Belém com a José Hauer, no Uberaba. Cerca de 100 residências foram atingidas, mas os moradores puderam voltar para as casas posteriormente.

O Plano de Contingência da Defesa Civil foi acionado. As dez Regionais da cidade foram atendidas com o acionamento das comissões de segurança, abrigo e operações. Equipes da Guarda Municipal, Defesa Civil e Cosedi passaram a noite em atendimentos diversos e a Prefeitura continua os trabalhos, dando apoio aos que ainda necessitam de qualquer tipo de ajuda.