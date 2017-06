Débora Ivanov é indicada para presidir Ancine

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Interina na presidência da Ancine (Agência Nacional de Cinema) desde a saída de Manoel Rangel, Débora Ivanov foi indicada pelo Ministério da Cultura para presidir a agência que cuida de fomento, regularização e fiscalização do mercado audiovisual do país. A nomeação ainda precisa ser aprovada pelo presidente da República.

O cargo estava os cuidados de Ivanov desde maio, quando Manoel Rangel -que presidiu a agência por mais de dez anos- saiu do cargo. Diretora desde 2015 da Ancine, Ivanov foi sócia da Gullane Entretenimento e já assinou produção de filmes como "Que Horas Ela Volta?" (2015) e "As Melhores Coisas do Mundo" (2010).

Em março, o então secretário-executivo da Cultura, João Batista foi convidado a presidir a agência. Na época, Batista afirmou à reportagem que o convite partiu do ex-ministro da pasta, Roberto Freire (PPS-SP), e disse que um de seus principais compromissos seria modernizar a agência. Entretanto, com o pedido de exoneração de Freire da pasta da Cultura, Batista assumiu interinamente o cargo de ministro.