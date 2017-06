Mumificado, Tom Cruise fica perdido em filme desconjuntado

SÓ PODE SER REPRODUZIDA NA ÍNTEGRA E COM ASSINATURA THALES DE MENEZES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É preciso reconhecer que não faltou boa vontade aos produtores de "A Múmia". Injetaram novidades na história manjada: a múmia que sai do sarcófago para matar agora é uma garota, Dr. Jekyll e Mr. Hyde estão na trama e o desfecho é surpreendente. Feito o registro, vale lembrar que nem sempre um bando de boas ideias consegue formar um todo bacana. E "A Múmia" falha ao não amarrar direito suas peças. Falando em roteiro, direção e edição, o filme é desigual. Em sua primeira metade, não dá sinais de ser mais do que uma aventura rasteira. Não tem o charme dos antigos filmes de terror com múmias. Em comparação com a versão mais recente, parece trazer apenas a troca de Brendan Fraser por Tom Cruise. Quando mostra o antigo Egito, deixa de explorar a beleza exótica da pequena argelina Sofia Boutella (de "Star Trek - Sem Fronteiras"), a rainha que é mumificada viva. Nos dias atuais, força a barra em cenas de humor de Cruise que soam antiquadas, sem graça. Falta ritmo. Mesmo sem transformar "A Múmia" em um filme acima da média, a segunda metade da projeção pelo menos coloca a trama num bom caminho. Quando passa a ser um jogo de caça entre a ex-múmia Ahmanet e o aventureiro Nick Morton, a história ganha vida e há alguma inteligência para construir todas as idas e vindas do enredo. Russell Crowe está péssimo como o médico Jekyll e o monstro Hyde, mas o desempenho canastrão não chega a comprometer. Presente também nos próximos filmes dessa série de monstros da Universal, o personagem deixa boa impressão neste "A Múmia". Parece que Jekyll não é exatamente um bom moço, e sua versão Hyde pode ser um monstro com sentimentos. Já que Russel Crowe e Sofia Boutella atuam com pesada maquiagem, parece que Cruise não quis ficar atrás. O excesso de botox e fios de ouro que anda colocando na face estão deixando o ex-galã cada vez mais desfigurado. Como a atuação também não é lá essas coisas -nunca foi-, o rosto plastificado só piora. Mais um pouco e Tom Cruise poderá interpretar a múmia. Sem maquiagem. A MÚMIA (The Mummy) DIREÇÃO Alex Kurtzman ELENCO Tom Cruise, Russell Crowe, Sofia Boutella PRODUÇÃO EUA, 2017, 12 anos QUANDO em cartaz AVALIAÇÃO regula