Redação Bem Paraná com blog Toda Letra

08/06/17 às 17:20 Redação Bem Paraná com blog Toda Letra

(foto: Reprodução)

SAIBA MAIS Loja vende camiseta do Batman com erro de português

O correto é escrever ‘curriculum’ ou ‘currículo’? Existe uma regra?

Creio que todos já se depararam com os dois termos e se fizeram a mesma pergunta em algum momento. “Currículo”, no entanto, nada mais é do que a forma aportuguesada da palavra em latim “curriculum”.

Para ler o post completo acesse o blog Toda Letra.