Atlético tenta contratar atacante do Corinthians

Luciano: atacante estava no Leganés, da Espanha (foto: Divulgação/Agência Corinthians/Daniel Augusto Jr)

O Atlético Paranaense fez uma sondagem para tentar contratar o atacante Luciano, 24 anos, que disputou o Campeonato Espanhol 2016/17 pelo Leganés. O jogador pertence ao Corinthians e tem contrato até o final de 2017. Ele estava emprestado ao Leganés e já retornou ao Brasil. Como o clube paulista não tem interesse em usá-lo em 2017, está disponível para empréstimo.

Luciano marcou quatro gols e fez duas assistências nas 25 partidas que disputou no Campeonato Espanhol. Foi titular em apenas 11 jogos.

Seu momento mais marcante na temporada foi quando marcou um gol na derrota por 4 a 2 para o Real Madrid. No final do campeonato, o Leganés terminou em 17º lugar e escapou do rebaixamento.

Com 1,80 m de altura, Luciano surgiu no Atlético-GO em 2012. Depois, passou pelo Avaí. Chegou ao Corinthians em 2014.

Em 2014, marcou 15 gols em 52 jogos, todos pelo Corinthians. Em 2015 e em 2016, foi menos utilizado, somando um total de 7 gols em 42 partidas na soma daqueles dois anos.

Com pouco espaço no clube paulista, acabou emprestado para o Leganés em julho de 2016.

De volta ao Brasil, Luciano tem propostas do Atlético-PR, do Cruzeiro e do Botafogo.