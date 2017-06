Ex-jogador da NFL é encontrado morto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com reportagem da "ESPN" americana, James Hardy, ex-jogador do Buffalo Bills, foi encontrado morto em Indiana. Seu corpo estava boiando no Rio Maumee de acordo com o Departamento de Polícia de Fort Wayne. Aos 31 anos de idade, Hardy estava desaparecido desde o dia 30/5 de acordo com sua mãe. A causa de sua morte ainda não foi revelada.

Hardy foi selecionado pelos Bills na 41ª escolha do Draft de 2008 após se destacar pela Universidade de Indiana e, pelo time, disputou 16 partidas na NFL, registrando dois touchdowns. "Estamos tristes com a notícia do falecimento de James Hardy hoje. Mandamos nossas condolências para a família Hardy enquanto eles lidam com essa trágica perda", diz comunicado oficial emitido pela franquia. Desde que se aposentou do futebol americano, em 2014, Hardy tentava a carreira como ator.