Inter improvisa Edenílson na lateral e não garante Cuesta contra o Náutico

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional vai mudar para pegar o Náutico. Além do retorno dos titulares preservados do último confronto, Victor Cuesta é dúvida para o encontro de sábado (10), às 16h30, no Beira-Rio. Edenílson, que trabalhou como lateral direito durante a semana, deve mudar de função. No time colorado, será a primeira vez que o ex-corintiano jogará por ali. Até então, ele sempre atuou na sua posição original, o meio-campo. Mas não é novidade para ele, já que no Corinthians e no Genoa (ITA), jogou partidas como lateral. Tudo para resolver o problema que se apresenta no setor. Sem William, que não deve mais jogar pelo clube, Junio tem sido titular. Alemão e Ceará ainda estão no grupo. Além da improvisação de Edenílson, Claudio Winck, do elenco Sub-23, é observado e pode ser testado. As principais novidades no treinamento desta quinta (8) foram as presenças de Marcelo Cirino, recuperado de lesão, e Alex Santana, que foi chamado de volta após empréstimo no Paraná e ficará como alternativa no elenco. Victor Cuesta, por outro lado, não esteve no campo. O argentino se ressente de um desconforto na coxa esquerda e é dúvida para encarar os pernambucanos. Pode ser sacado da equipe e o que definirá tal situação será um teste a ser realizado na manhã de sexta-feira. O provável time do Inter para a quinta rodada da Série B é: Danilo Fernandes; Edenílson, Danilo Silva, Léo Ortiz e Uendel; Rodrigo Dourado, Fabinho, Carlos, D'Alessandro e William Pottker; Nico López.